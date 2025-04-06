Поквартирный опрос белорусов пройдет в апреле 2025

Что касается онлайн-опроса «Пятилетка качества» на платформе «Меркаванне.бел», то его преимущества — более широкий территориальный охват и удобный формат для ответов на открытые вопросы. Принять участие в исследовании и поделиться своим мнением может каждый гражданин Беларуси. Для этого необходимо отсканировать QR-код или перейти по ссылке.