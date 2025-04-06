Поквартирный опрос белорусов пройдет в апреле 2025

Поквартирный и онлайн-опрос «Ожидания общества и приоритеты развития на будущую пятилетку» пройдет в Беларуси с 4 по 21 апреля 2025, сообщает sb.by со ссылкой на директора Центра социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета Ирину Лашук.
Этот соцопрос нужен для более качественной подготовки программы социально-экономического развития Беларуси, которую будет рассматривать Всебелорусское народное собрание.
Масштабное социсследование включая в себя традиционный опрос населения силами БГЭУ и онлайн-опрос посредством использования онлайн-панели «Меркаванне.бел», а также обобщение предложений граждан, поступающих на онлайн-платформу Центра анализа гражданских инициатив «Народная пятилетка».
В поквартирном опросе примут участие взрослые люди старше 18 лет.
«С использованием случайной республиканской многоступенчатой стратифицированной выборки с контролем квот по полу и возрасту. Выборочная совокупность — 1500 респондентов, репрезентативна по полу, возрасту и региону проживания», — отметила Ирина Лашук.
Что касается онлайн-опроса «Пятилетка качества» на платформе «Меркаванне.бел», то его преимущества — более широкий территориальный охват и удобный формат для ответов на открытые вопросы. Принять участие в исследовании и поделиться своим мнением может каждый гражданин Беларуси. Для этого необходимо отсканировать QR-код или перейти по ссылке.
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Поквартирный и онлайн-опрос «Ожидания общества и приоритеты развития на будущую пятилетку» пройдет в Беларуси в апреле 2025.