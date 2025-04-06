В РПЦ объяснили печальную статистику супружеских измен в России

По данным опроса ВЦИОМ, опубликованного в марте, четверо из десяти (42%) россиян заявили, что им изменяли их партнеры, 21% уверены, что такого не было, 32% россиян ответили, что такое могло быть, но им об этом неизвестно. Причем более трети (37%) респондентов признались, что сами изменяли партнеру: среди мужчин об этом заявили 41%, среди женщин — 34%. Более половины (56%) россиян утверждают, что не изменяли никогда, 73% согласились с тем, что они исключают для себя возможность измены в рамках брака, следует из опроса. По мнению 41% опрошенных, ситуацию, в которой партнер испытывает чувства к другому человеку, но физической связи между ними не было, тоже можно назвать изменой, 44% не считают это изменой.