Мероприятия к 80-летию Победы пройдут в ОЭЗ «Технополис Москва»

«День Победы — праздник, который объединяет всю страну. К этой знаменательной дате ОЭЗ “Технополис Москва” подготовила масштабный план мероприятий, в них смогут принять участие не только сотрудники промышленных предприятий, но и все жители города. Например, на площадке “Печатники” уже проходит фотовыставка “Битва за Москву”, заканчивается подготовка экспозиций “Достижения советской промышленности в годы Великой Отечественной войны”, “Зеленоград: на месте былых боев”, “АЗЛК в годы войны”, которые в ближайшее время откроются на площадках “Алабушево” и индустриального парка “Руднево”, — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что в производственных пространствах установят тематические фотозоны, а на видеоэкранах в общественных местах покажут картины художников о войне и фильмы о событиях 1941−1945 годов.
Кроме того, начался прием заявок на участие в акциях «Трудовая вахта» и «Бессмертный полк». Коллективы предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» встретятся с участниками Великой Отечественной войны и советом ветеранов бывшего Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Помимо этого, пройдут мероприятия по возложению цветов к памятнику работникам АЗЛК, павшим в годы войны, мемориальному комплексу «Штыки», а также к братской могиле в селе Алабушево.
«Событийный план также включает в себя проведение спортивного марафона “Память поколений” с участием работников предприятий ОЭЗ “Технополис Москва”, жителей района Печатники и приглашенных спортсменов. Кроме того, состоятся турнир по военно-прикладным видам спорта, конкурсы чтецов и исполнения песен, а также ряд других семейных мероприятий», — приводятся в сообщении слова генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева.
Как указано, акция «Бессмертный полк», которая пройдет в онлайн-режиме, объединит истории о подвигах, совершенных предками сотрудников предприятий-резидентов.