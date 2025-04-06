Мероприятия к 80-летию Победы пройдут в ОЭЗ «Технополис Москва»

«День Победы — праздник, который объединяет всю страну. К этой знаменательной дате ОЭЗ “Технополис Москва” подготовила масштабный план мероприятий, в них смогут принять участие не только сотрудники промышленных предприятий, но и все жители города. Например, на площадке “Печатники” уже проходит фотовыставка “Битва за Москву”, заканчивается подготовка экспозиций “Достижения советской промышленности в годы Великой Отечественной войны”, “Зеленоград: на месте былых боев”, “АЗЛК в годы войны”, которые в ближайшее время откроются на площадках “Алабушево” и индустриального парка “Руднево”, — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.