Нижегородские больницы столкнулись с дефицитом медсестёр

По его словам, в ходе встречи выпускников медколледжа с работодателями в Арзамасе главный врач одной из больниц в поделился, что на работу всё труднее привлекать операционных сестёр на зарплату 120 тысяч, и медсестёр на зарплату 70 тыс.рублей тоже не особо найдёшь. Никонов напомнил, что меры поддержки врачей и медсестёр в большинстве регионов в настоящее время состоят из стимулирующей выплаты, предоставления служебного жилья или компенсации аренды, а также прочих «плюшек». Но современные реалии рынка труда диктуют условия, когда диплом медсестры даёт массу возможностей для работы и заработка вне больниц.