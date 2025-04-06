Нижегородские больницы столкнулись с дефицитом медсестёр

Об этом рассказал главный редактор медицинского информагентства «Стационар Пресс» Алексей Никонов в своих соцсетях.
По его словам, в ходе встречи выпускников медколледжа с работодателями в Арзамасе главный врач одной из больниц в поделился, что на работу всё труднее привлекать операционных сестёр на зарплату 120 тысяч, и медсестёр на зарплату 70 тыс.рублей тоже не особо найдёшь. Никонов напомнил, что меры поддержки врачей и медсестёр в большинстве регионов в настоящее время состоят из стимулирующей выплаты, предоставления служебного жилья или компенсации аренды, а также прочих «плюшек». Но современные реалии рынка труда диктуют условия, когда диплом медсестры даёт массу возможностей для работы и заработка вне больниц.
«Знания и навыки ценные, но и частное, и государственное здравоохранение утратило свою монополию работодателя», — отметил Алексей Никонов. Кроме того, он обратил внимание на то, что работа курьером, не требующая квалифицированных знаний, обязанностей и ответственности, может принести молодёжи больший доход.
«Запасной аэродром № 2 для медсестёр звучит как “Да мы в Ашан уйдем”. Деньги те же, а ответственности меньше. И уходят: работниками склада, кассирами
«Не удивительно, что услуги санитаров теперь закупают по аутсорсу. Так и до медсестёр недалеко. Интересно, что такого умеют делать посредники и с чем не справились сами медорганизации?» — вопрошает в заключение Никонов.