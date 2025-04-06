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Схема движения электросудов изменится в период закрытия моста «Багратион»

Суда первого маршрута регулярного речного электротранспорта с 7 до 26 апреля будут останавливаться на причалах «Сити-Багратион» и «Сити-Центральный» при движении в обоих направлениях. Изменения связаны с тем, что мост «Багратион» закроют на это время для проведения технического обследования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, это позволит использовать причалы в качестве переправы, чтобы москвичи и туристы могли быстро и комфортно добираться с одного берега реки на другой. У владельцев билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней такие поездки включены в абонемент.

«Одна из главных целей запуска регулярных речных маршрутов — повышение транспортной доступности берегов Москвы-реки. На время ремонта моста “Багратион” ближайшие причалы будут выполнять функцию переправ. Мы развиваем водный электротранспорт по поручению Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Кроме того, на время закрытия моста можно пользоваться станциями Филевской линии метро, Московского центрального кольца, четвертого Московского центрального диаметра, а также автобусными маршрутами М2, М7, Т34, № 157, 239, 240, 297, 474 и 622.