Схема движения электросудов изменится в период закрытия моста «Багратион»

Суда первого маршрута регулярного речного электротранспорта с 7 до 26 апреля будут останавливаться на причалах «Сити-Багратион» и «Сити-Центральный» при движении в обоих направлениях. Изменения связаны с тем, что мост «Багратион» закроют на это время для проведения технического обследования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.