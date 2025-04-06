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Началось благоустройство уфимского сквера имени Гастелло

В Уфе стартовало благоустройство сквера имени Гастелло.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовали работы по благоустройству сквера имени Гастелло. Как сообщил глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов, они проводятся в рамках подготовки к столетию ПАО «ОДК-УМПО» и комплексной программы благоустройства города.

По словам чиновникам, подрядная организация уже приступила к работам, используя специальную технику для демонтажа старого асфальтового покрытия, бордюрных камней и выемки грунта.

Глава администрации отметил, что до конца лета в сквере появятся новые элементы благоустройства, включая обновленные дорожки, брусчатку, скамейки и озеленение.

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