Началось благоустройство уфимского сквера имени Гастелло

В Уфе стартовали работы по благоустройству сквера имени Гастелло. Как сообщил глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов, они проводятся в рамках подготовки к столетию ПАО «ОДК-УМПО» и комплексной программы благоустройства города.
По словам чиновникам, подрядная организация уже приступила к работам, используя специальную технику для демонтажа старого асфальтового покрытия, бордюрных камней и выемки грунта.
Глава администрации отметил, что до конца лета в сквере появятся новые элементы благоустройства, включая обновленные дорожки, брусчатку, скамейки и озеленение.
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