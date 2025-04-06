Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на сливочное масло в Ростовской области обновили рекорд

Стало известно, насколько изменились цены на сливочное масло в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость сливочного масла в Ростовской области снова обновились. При этом предыдущие рекордные показатели остались практически без изменений. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за 24 и 31 марта 2025 года.

Оказалось, что за неделю средняя цена на продукт совсем незначительно снизилась, на 21 копейку: было 1088,81 рубля за 1 кг, а по скорректированным данным стало 1088,60 рубля.

Дешевле среднего в конце марта масло продавалось в Волгодонске (1075,70 рубля), Шахтах (1076,26 рубля), Таганроге (1081,58 рубля), городе Миллерово (1081 , 93) и в Сальске (1085,73 рубля). Дороже, чем по региону масло было в Ростове-на-Дону (1099,24 рубля).

При этом наибольшее изменение в цене за неделю произошло в городе Миллерово, там масло подорожало почти на 9 рублей. В Таганроге, напротив, стоимость продукта снизилась на 7 рублей. В остальных городах цены остались прежними или изменились минимально.

Напомним, ранее на Дону нескольких ветврачей поймали на махинациях со сроками производства молока и цыплят бройлеров.