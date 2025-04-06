Цены на сливочное масло в Ростовской области обновили рекорд

Стоимость сливочного масла в Ростовской области снова обновились. При этом предыдущие рекордные показатели остались практически без изменений. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за 24 и 31 марта 2025 года.
Оказалось, что за неделю средняя цена на продукт совсем незначительно снизилась, на 21 копейку: было 1088,81 рубля за 1 кг, а по скорректированным данным стало 1088,60 рубля.
Дешевле среднего в конце марта масло продавалось в Волгодонске (1075,70 рубля), Шахтах (1076,26 рубля), Таганроге (1081,58 рубля), городе Миллерово (1081 , 93) и в Сальске (1085,73 рубля). Дороже, чем по региону масло было в Ростове-на-Дону (1099,24 рубля).
При этом наибольшее изменение в цене за неделю произошло в городе Миллерово, там масло подорожало почти на 9 рублей. В Таганроге, напротив, стоимость продукта снизилась на 7 рублей. В остальных городах цены остались прежними или изменились минимально.
Напомним, ранее на Дону нескольких ветврачей поймали на махинациях со сроками производства молока и цыплят бройлеров.