Белоруска Арина Соболенко призывает увеличить призовые турниров «Большого шлема»

Письмо с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема» подписали многие известные теннисисты, в том числе и белоруска Арина Соболенко, сообщает sport5.by со ссылкой на агентство AP News.
Но первое требованием подписавшихся — очная встреча между ними и представителями руководства крупных турниров на Mutua Madrid Open 2025. Это письмо получили руководители Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open.
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