Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Арина Соболенко призывает увеличить призовые турниров «Большого шлема»

Известная белорусская теннисистка Арина Соболенко подписала письмо с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».

Источник: Комсомольская правда

Письмо с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема» подписали многие известные теннисисты, в том числе и белоруска Арина Соболенко, сообщает sport5.by со ссылкой на агентство AP News.

Но первое требованием подписавшихся — очная встреча между ними и представителями руководства крупных турниров на Mutua Madrid Open 2025. Это письмо получили руководители Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open.

Мы писали о самой горячей истории любви-2024: белорусская теннисистка Арина Соболенко не скрывает, что счастлива с бизнесменом из Бразилии Георгиосом Франгулисом, которого называет «любовь всей жизни» (здесь все подробности).