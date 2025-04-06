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Несмотря на снег: во всех областях есть ограничения на посещение лесов

Несмотря на то, что пришедший в Беларусь циклон принес снег, ветер и минусовую температуру, в большинстве районов республики действуют ограничения на походы в леса.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов действуют на большей части территории республики, свидетельствуют данные Минлесхоза Беларуси.

Разрешено посещать леса только в некоторых районах Гомельской, Брестской и Могилевской областей.

Так, Гомельской области это Брагинский, Буда-Кошелевский, Весковский, Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Кормянский, Лоевский, Наровлянский, Петриковский, Речицкий, Светлогорский, Хойникский и Чечерский районы.

В Могилевской области ограничений нет в Быховском, Глусском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Мстиставском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском районах.

В Брестской области только один район — Лунинецкий — дает ходить в леса свободно.

В остальных районах Беларуси на посещения лесных массивов действуют ограничения.

При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

При этом накануне в Беларусь пришел циклон «Зион», который принес сильный снегопад, ветер и минусовую температуру.