Несмотря на снег: во всех областях есть ограничения на посещение лесов

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов действуют на большей части территории республики, свидетельствуют данные Минлесхоза Беларуси.
Разрешено посещать леса только в некоторых районах Гомельской, Брестской и Могилевской областей.
Так, Гомельской области это Брагинский, Буда-Кошелевский, Весковский, Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Кормянский, Лоевский, Наровлянский, Петриковский, Речицкий, Светлогорский, Хойникский и Чечерский районы.
В Могилевской области ограничений нет в Быховском, Глусском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Мстиставском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском районах.
В Брестской области только один район — Лунинецкий — дает ходить в леса свободно.
В остальных районах Беларуси на посещения лесных массивов действуют ограничения.
При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
При этом накануне в Беларусь пришел циклон «Зион», который принес сильный снегопад, ветер и минусовую температуру.