Микрорайон Зеленый бор начнут строить в 2026 на месте бывшего военного полигона

Мы писали, что можно и нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, когда говорят «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» (здесь подробности). А еще синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (подробнее здесь).