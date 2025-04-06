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Микрорайон Зеленый бор начнут строить в 2026 на месте бывшего военного полигона

На месте бывшего военного полигона в Колодищах под Минском возведут жилые высотки.

Источник: Комсомольская правда

В Минске новый микрорайон Зеленый бор начнут возводить в 2026 году, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главу администрации Партизанского района Николая Полякова. Эта застройка появится на месте бывшего военного полигона в Колодищах.

Сейчас по этому объекту продолжаются проектные работы. Конкретно — проектируется инженерно-транспортная инфраструктура для первого квартала будущей застройки.

Всего в микрорайоне Зеленый бор предполагается возвести около 4,4 миллиона квадратных метров жилья.

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