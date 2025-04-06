В Якутии запустили стратосферный зонд со спутником, созданным школьниками

ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Запуск стратосферного зонда со спутником, созданным школьниками — участниками образовательной программы, состоялся в Якутии, сообщили в пресс-службе Малой академии наук (МАН) республики.
Ранее весной 2024 года был запущен стратосферный зонд, созданный руками детей из Якутии и КНР. Подобный запуск тогда состоялся впервые. Стратосферный зонд взлетел на высоту 31 км 500 м и спустился на правом берегу реки Лены возле села Хоточчу.
«В 12:16 (06:16 мск) 6 апреля 2025 года в селе Чапаево Хангаласского улуса состоялся успешный запуск стратосферного зонда со спутником CanSat, созданным школьниками — участниками проектной смены “Космомания”, — говорится в сообщении. — Ректор МАН Республики Саха (Якутия) Василий Павлов отметил, что данная проектная смена проводится в четвертый раз, и в этом году осуществлен второй успешный запуск стратосферного зонда». В смене принимают участие 48 школьников из восьми районов Якутии, подведомственных Минобрнауки республики школ и федеральных учреждений.
Расчетная высота полета составляет 30 км, расчетное место падения — Мегино-Кангаласский район. Запуск является подготовкой к запуску первого малого космического аппарата «Чолбон» в космос 31 июля 2025 года. На спутнике установили фотокамеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики, аппаратуру спектрального анализа, а также датчики качества воздуха. В дальнейшем данные полета используют для запусков будущих малых космических аппаратов.
В создании спутника приняли участие преподаватели МАН и специалисты Сибирского государственного университета им. Решетнева (город Красноярск). Запуск стратостата осуществил руководитель ООО «Стратонавтика» (город Москва) Денис Ефремов, более 20 лет занимающийся аэрокосмическими проектами.
Малая академия наук Якутии создает условия по выявлению, поддержке, сопровождению, обучению и развитию школьников, которые проявили выдающиеся интеллектуальные, спортивные и творческие способности. В 2024 году она отметила свое 25-летие.