В Якутии запустили стратосферный зонд со спутником, созданным школьниками

«В 12:16 (06:16 мск) 6 апреля 2025 года в селе Чапаево Хангаласского улуса состоялся успешный запуск стратосферного зонда со спутником CanSat, созданным школьниками — участниками проектной смены “Космомания”, — говорится в сообщении. — Ректор МАН Республики Саха (Якутия) Василий Павлов отметил, что данная проектная смена проводится в четвертый раз, и в этом году осуществлен второй успешный запуск стратосферного зонда». В смене принимают участие 48 школьников из восьми районов Якутии, подведомственных Минобрнауки республики школ и федеральных учреждений.