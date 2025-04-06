Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость

«Продукты, позволяющие сохранить красоту и молодость, действительно существуют. Это морковь, зеленый чай, куркума, красное вино, лосось и любая жирная рыба и яйца. Морковь, например, богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A, необходимый для восстановления клеток кожи и сохранения ее молодости. Бета-каротин помогает улучшить здоровье кожи, придавая ей здоровый цвет и защищая от повреждений, вызванных солнцем», — рассказала Газетдинова.