Собянин: Световые эффекты появятся в дизайне станции «Вавиловская»

«Дизайн станции “Вавиловская” Троицкой линии метро посвятим выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции. Светильники над платформой будут символизировать частицы света. В перспективе они создадут эффект движения, увеличивая диаметр от 10 до 30 см. Стены вдоль платформы декорируем мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью. Они будут мерцать, отражая свет. При этом эффект будет виден только пассажирам и не помешает машинистам», — написал Сергей Собянин.