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Собянин: Световые эффекты появятся в дизайне станции «Вавиловская»

Дизайн станции «Вавиловская» Троицкой линии метро вдохновлен трудами физика Сергея Вавилова: светильники создадут эффект движения, стены будут мерцать благодаря зеркальным элементам. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Дизайн станции “Вавиловская” Троицкой линии метро посвятим выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции. Светильники над платформой будут символизировать частицы света. В перспективе они создадут эффект движения, увеличивая диаметр от 10 до 30 см. Стены вдоль платформы декорируем мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью. Они будут мерцать, отражая свет. При этом эффект будет виден только пассажирам и не помешает машинистам», — написал Сергей Собянин.

По его словам, станция «Вавиловская» расположена вдоль Ленинского проспекта с двумя подземными вестибюлями. Южный соединит с пешеходным переходом под проспектом, а северный поведет в сторону Ломоносовского проспекта.