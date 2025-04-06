Энергетики восстановили электроснабжение в 91 населенном пункте после снегопада

Мы писали, что более 130 населенных пунктов в Минской области и 142 в Могилевской области остаются без электричества на утро 6 апреля (здесь подробнее). А тем временем БЖД предупредила о задержке поездов 6 апреля на участке Осиповичи — Могилев: «Опоздания от 20 минут до 1 часа» (подробнее здесь).