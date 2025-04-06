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Энергетики восстановили электроснабжение в 91 населенном пункте после снегопада

Энергетики рассказали о ходе восстановления электроснабжения в Минской области после снегопадов и метелей.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» сообщил, что за время непогоды, которая начала бушевать в столичной области вечером 5 апреля, электроснабжение нарушалось в более чем 230 населенных пунктах Минщины.

На данный момент восстановлено стабильное электроснабжение в 91 населенном пункте, работы продолжаются еще в 143 населенных пунктах.

По состоянию на 11.00 6 апреля, в ликвидации последствий непогоды задействованы 62 спецбригады и 82 единицы спецтехники, а также 12 передвижных дизельных электростанций.

«Минскэнерго» выразил признательность всем жителям за терпение и понимание.

Мы писали, что более 130 населенных пунктов в Минской области и 142 в Могилевской области остаются без электричества на утро 6 апреля (здесь подробнее). А тем временем БЖД предупредила о задержке поездов 6 апреля на участке Осиповичи — Могилев: «Опоздания от 20 минут до 1 часа» (подробнее здесь).

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег» (здесь все подробности).