Днем до +21: начало следующей недели в Челябинской области будет теплым

Однако в темное время суток на территории области по-прежнему холодно. В ночь с 6 на 7 апреля синоптики обещают понижение температуры до +2, а в горных районах — до −3 градусов. В первый рабочий день также ожидаются небольшие дожди и туманы. Ветер юго-западный 4−8 метров в секунду.