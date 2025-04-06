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Днем до +21: начало следующей недели в Челябинской области будет теплым

В Челябинской области в начале недели потеплеет до +21.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Теплая погода ожидает жителей региона в начале следующей недели. В понедельник, 7 апреля, столбики термометров днем покажут +16, +21 градусов. В горах температура будет чуть ниже — прогреется всего до +8, +13 градусов. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Однако в темное время суток на территории области по-прежнему холодно. В ночь с 6 на 7 апреля синоптики обещают понижение температуры до +2, а в горных районах — до −3 градусов. В первый рабочий день также ожидаются небольшие дожди и туманы. Ветер юго-западный 4−8 метров в секунду.