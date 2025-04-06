На уфимской улице Чернышевского приступили к спиливанию старых деревьев

Во время личного осмотра улицы Чернышевского, где ведутся работы, Нурдавлятов отметил, что многие спиленные деревья оказались поражены гнилью. По его словам, это подтверждает необходимость своевременной замены старых насаждений, особенно на оживленных улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов.