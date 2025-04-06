На уфимской улице Чернышевского приступили к спиливанию старых деревьев

В Уфе начались работы по обновлению зеленых насаждений. Как сообщил на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, в первую очередь замене подлежат аварийные и перестойные деревья, представляющие опасность для жителей.
Во время личного осмотра улицы Чернышевского, где ведутся работы, Нурдавлятов отметил, что многие спиленные деревья оказались поражены гнилью. По его словам, это подтверждает необходимость своевременной замены старых насаждений, особенно на оживленных улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов.
Работы проводятся в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия». Старые деревья поэтапно заменят молодыми крупномерами.
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