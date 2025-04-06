Уральцам предложат более восьми тысяч вакансий

Ярмарка трудоустройства пройдет в Свердловской области на 45 площадках. Уже 18 апреля уральцы смогут выбрать работу по душе, а также рассмотреть вакансии с обучением от центра занятости. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.