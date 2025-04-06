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Уральцам предложат более восьми тысяч вакансий

В Свердловской области проведут ярмарку трудоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарка трудоустройства пройдет в Свердловской области на 45 площадках. Уже 18 апреля уральцы смогут выбрать работу по душе, а также рассмотреть вакансии с обучением от центра занятости. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

На выставке свердловчане смогут пообщаться с потенциальными работодателями, а также сравнить условия труда. В общей сложности для трудоустройства предложат более восьми тысяч вакансий.

В центре занятости Екатеринбурга с 11 по 17 апреля пройдет «Фестиваль профессий». На нем пройдет программа профориентации для студентов. Специалисты расскажут, как правильно составить резюме и подготовиться к собеседованию.