Музей истории Минска откроют под открытым небом на месте раскопок

На месте самых масштабных археологических раскопок за всю историю современной Беларуси на реке Менка планируется создать музей под открытым небом, сообщает телеканал СТВ со ссылкой на заведующего центром археологии Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексея Авласовича.
Во время раскопок на Менке (это примерно 10 километров на запад от столицы Беларуси) были обнаружены несколько рядов деревянных конструкций, которые датируются концом X века.
По словам Алексея Авласовича, на Менке хотят сделать несколько интерактивных зон. Это реконструкция участка древнерусского города с полностью деревянной архитектурой. В здании музея будут экспонироваться археологические артефакты. Можно будет увидеть также и деревянные внутривальные сооружения.
«Просчитываются территория, просчитываются интерактивные элементы, инфраструктура, вплоть до стоянок и пешеходных дорожек», — отметил специалист.
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