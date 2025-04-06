Музей истории Минска откроют под открытым небом на месте раскопок

По словам Алексея Авласовича, на Менке хотят сделать несколько интерактивных зон. Это реконструкция участка древнерусского города с полностью деревянной архитектурой. В здании музея будут экспонироваться археологические артефакты. Можно будет увидеть также и деревянные внутривальные сооружения.