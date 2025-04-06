Омский предприниматель Акопян купил бывшее общежитие ОмГАУ за 71,7 млн рублей

Бывшее общежитие Омского государственного аграрного университета на улице Орджоникидзе, 47, продано на аукционе. Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель Геворг Акопян, предложивший за объект 71,7 млн рублей. Начальная цена лота составляла 43,7 млн рублей.
Здание площадью 1,9 тыс. кв. м и земельный участок в 3 тыс. кв. м находились в федеральной собственности и не использовались. Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное: имеются трещины на фасаде, отслоение штукатурки, требуется капитальный ремонт инженерных систем и внутренней отделки.
В аукционе участвовали шесть претендентов, среди которых были другие индивидуальные предприниматели и компании. Акопян превзошел предложенные ими цены, увеличив стоимость недвижимости более чем в полтора раза.
Это уже не первая продажа имущества ОмГАУ. Ранее были реализованы другие объекты университета, включая общежитие и земельные участки.