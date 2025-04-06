Омский предприниматель Акопян купил бывшее общежитие ОмГАУ за 71,7 млн рублей

Здание площадью 1,9 тыс. кв. м и земельный участок в 3 тыс. кв. м находились в федеральной собственности и не использовались. Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное: имеются трещины на фасаде, отслоение штукатурки, требуется капитальный ремонт инженерных систем и внутренней отделки.