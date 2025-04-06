В Нижнеудинском районе объявлен сбор гумпомощи пострадавшим при пожарах

Активисты «Молодой Гвардии» готовы выехать на территорию для оказания помощи. Пострадавшим от пожара в селах Чехово и Ук уже были собраны продовольственные пайки. А в Подгорный, где сгорела водонапорная башня, передали более 500 литров бутилированной воды.