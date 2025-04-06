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В Нижнеудинском районе объявлен сбор гумпомощи пострадавшим при пожарах

Продают продукты, средства личной гигиены и стройматериалы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших от пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Напомним, в субботу, 5 апреля, Иркутскую область накрыл мощный циклон. Сразу в нескольких районах региона скорость ветра достигала 34 м/с. Порывы раздували пламя, срывали крыши и ломали деревья. В Нижнеудинске огонь уничтожил 11 жилых домов.

— Дополнительно в Иркутске уже начато формирование необходимого груза для отправки в пострадавшие районы. В первую очередь осуществляется сбор строительных материалов для восстановления аварийных объектов, — поделились в администрации.

Активисты «Молодой Гвардии» готовы выехать на территорию для оказания помощи. Пострадавшим от пожара в селах Чехово и Ук уже были собраны продовольственные пайки. А в Подгорный, где сгорела водонапорная башня, передали более 500 литров бутилированной воды.

Сбор проходит по адресу: Нижнеудинск, улица Кашика, дом 43 и Тайшет, улица Горького, дом 9а, кабинет 13. Принимают нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены, питьевую воду и стройматериалы.