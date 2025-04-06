Челябинская прокуратура добилась выдачи медикаментов для ребенка-инвалида

«Однако ребенок необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими препаратами обеспечивается не регулярно. Прокурором руководителю медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокурора права ребенка-инвалида восстановлены, он обеспечен препаратами и медицинскими изделиями в необходимом объеме», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети.