Опять метель? Какая погода ожидается 7 апреля в Беларуси

По данным специалистов, ночью и утром по восточной половине республики ожидается сильный снег. По прогнозу, днем на большей части территории может быть усиление северного ветра порывами 15−18 м/с.
Синоптики предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности.
В целом, по стране будет облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, а ночью и утром — сильный снег, местами метель — преимущественно по восточной половине. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северный порывистый.
Минимальная температура воздуха ночью составит до — 6 градусов, максимальная днем пять градусов со знаком плюс, по западной половине — до + 7 градусов.