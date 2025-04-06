Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опять метель? Какая погода ожидается 7 апреля в Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какая погода ожидается по стране в понедельник 7 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: БЕЛТА

По данным специалистов, ночью и утром по восточной половине республики ожидается сильный снег. По прогнозу, днем на большей части территории может быть усиление северного ветра порывами 15−18 м/с.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности.

В целом, по стране будет облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, а ночью и утром — сильный снег, местами метель — преимущественно по восточной половине. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северный порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит до — 6 градусов, максимальная днем пять градусов со знаком плюс, по западной половине — до + 7 градусов.