Маловодье может привести к опасному «цветению» воды в Волге

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Аномальное маловодье Волги в Ярославской области может привести к интенсивному «цветению» воды токсичными цианобактериями, есть риск гибели рыб и возникновения проблем с водоснабжением крупных городов. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук, заведующий кафедрой экологии и зоологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Сергей Сиделев.
«Обмеление и снижение объема воды в водохранилищах даже при сохранении текущего уровня поступления загрязнений в условиях теплого лета с небольшим количеством осадков неизбежно приведет к увеличению концентрации в воде фосфора и азота и стимулированию роста токсичных цианобактерий. Последствия ядовитого цианобактериального гиперцветения Волжских водохранилищ могут быть катастрофическими — от гибели рыб и гидробионтов до проблем с хозяйственно-питьевым водоснабжением крупных городов, расположенных на берегах водохранилищ», — сказал Сиделев.
По словам ученого, «цветение» воды — биологическое явление массового размножения токсичных цианобактерий и микроводорослей, опасных для здоровья человека, вследствие загрязнения водоемов соединениями фосфора и азота. Из-за низкого уровня воды «цветение» может продолжаться до сентября.
Сиделев отметил, что токсины цианобактерий могут попадать в водопроводную воду и вызывать отравления людей. Наиболее распространенными являются гепатотоксины, вызывающие поражения печени, менее распространенные — нейротоксины, поражающие нервную систему. Другие группы цианотоксинов могут вызывать кожные раздражения, дерматиты, аллергические реакции при купании и отдыхе на «цветущих» водоемах.
«Для рыб и гидробионтов проблемы могут возникнуть не только по причине “цветения” и последующих заморных явлений. Ущерб рыбной популяции принесет, прежде всего, невозможность отнерестится, т. к. мелководья с растительностью, на которую фитофильные виды рыб откладывают икру, обмелели. Если не поступит вода с северных притоков или не помогут весенние осадки, то поколение этого года будет очень малочисленным», — рассказала ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры кафедрой экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Алла Зубишина.
Обмеление Волги.
Ранее Росводресурсы изменили режим работы Рыбинской ГЭС. На период с 3 по 10 апреля объем расходов сокращен до минимального — гидроэлектростанция будет работать со средними за период сбросными расходами до 50 куб. м/с. Такие расходы означают, что почти все время Рыбинская ГЭС будет остановлена. До этого была полностью остановлена находящаяся выше по течению Угличская ГЭС.
Мера принята для экономии водных ресурсов и максимально возможного наполнения Рыбинского водохранилища. По прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища Верхней Волги во втором квартале ожидается максимально низким. Накопленная в Рыбинском водохранилище вода будет остро необходима для обеспечения судоходства, водоснабжения и работы находящегося ниже по течению Нижегородского гидроузла. Остановка Угличской и Рыбинской ГЭС не приведет к неблагоприятным последствиям для потребителей и водопользователей.