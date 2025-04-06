Маловодье может привести к опасному «цветению» воды в Волге

«Для рыб и гидробионтов проблемы могут возникнуть не только по причине “цветения” и последующих заморных явлений. Ущерб рыбной популяции принесет, прежде всего, невозможность отнерестится, т. к. мелководья с растительностью, на которую фитофильные виды рыб откладывают икру, обмелели. Если не поступит вода с северных притоков или не помогут весенние осадки, то поколение этого года будет очень малочисленным», — рассказала ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры кафедрой экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Алла Зубишина.