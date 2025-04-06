В волгоградском ЦПКиО 12 апреля стартует сезон субботников

В озеленении и уходе за новыми растениями волгоградцам будут помогать опытные агрономы парка. Под их руководством местные жители познакомятся с технологией вертикального озеленения. Полученные знания пригодятся им для создания фитостены — вертикальной двухметровой конструкции, украшенной цветами. Такие зоны появились в ЦПКиО еще в прошлом сезоне и многим полюбились как локации для фотосессий.