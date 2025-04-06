В волгоградском ЦПКиО 12 апреля стартует сезон субботников

Первый в этом сезоне субботник состоится в Центральном парке культуры и отдыха 12 апреля. Его приурочат к общегородскому дню чистоты.
Как сообщает дирекция ЦПКиО, участники массового субботника будут высаживать деревья, украшать клумбы и создавать фитостены. В апреле территорию парка украсят еще около 70 крупномерных деревьев и 6 тысяч цветов. Посадочный материал и необходимый инвентарь гостям предоставят бесплатно.
В озеленении и уходе за новыми растениями волгоградцам будут помогать опытные агрономы парка. Под их руководством местные жители познакомятся с технологией вертикального озеленения. Полученные знания пригодятся им для создания фитостены — вертикальной двухметровой конструкции, украшенной цветами. Такие зоны появились в ЦПКиО еще в прошлом сезоне и многим полюбились как локации для фотосессий.
Позднее в апреле в ЦПКиО пройдут еще два субботника, в рамках которых планируется высадить свыше 4 тысяч цветов и лиственные породы деревьев (липа, клен, миндаль). К акциям по озеленению присоединятся школьники, воспитанники детских садов вместе с педагогами и родителями.
Напомним, что растительный фонд парка постоянно пополняется. Только за последние годы в рекреационной зоне появилось свыше 12 тысяч деревьев и кустарников, многолетние и однолетние цветы. Существенный вклад в озеленение вносят и сами волгоградцы. В прошлом сезоне по итогам апрельских субботников ЦПКиО украсили более сотни деревьев, кустарников и около 3 тыс. цветов.