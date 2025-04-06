Уфа присоединится к всероссийской акции «Вальс Победы».

Чтобы все чувствовали себя уверенно, профессиональные хореографы муниципальных учреждений культуры проведут бесплатные мастер-классы по вальсу. Занятия пройдут 10 и 17 апреля в 19.00 в парке культуры и отдыха имени И. Якутова, на площади перед ДК «Моторостроитель», у Городского культурно-досугового центра, у Городского дворца культуры, в парке Победы, на территории АРТ-Квадрата.