26 апреля в рамках городского фестиваля открытия фонтанов «Мелодии весны» Уфа присоединится к всероссийской акции «Вальс Победы». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В скверах, на улицах и площадях вновь зазвучат мелодии военных лет, и пары закружатся в танце — как в мае 1945 года. Присоединиться к акции может любой желающий, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
Чтобы все чувствовали себя уверенно, профессиональные хореографы муниципальных учреждений культуры проведут бесплатные мастер-классы по вальсу. Занятия пройдут 10 и 17 апреля в 19.00 в парке культуры и отдыха имени И. Якутова, на площади перед ДК «Моторостроитель», у Городского культурно-досугового центра, у Городского дворца культуры, в парке Победы, на территории АРТ-Квадрата.