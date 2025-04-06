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Уфа присоединится к всероссийской акции «Вальс Победы»

Уфа присоединится к всероссийской акции «Вальс Победы».

Источник: Башинформ

26 апреля в рамках городского фестиваля открытия фонтанов «Мелодии весны» Уфа присоединится к всероссийской акции «Вальс Победы». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В скверах, на улицах и площадях вновь зазвучат мелодии военных лет, и пары закружатся в танце — как в мае 1945 года. Присоединиться к акции может любой желающий, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Чтобы все чувствовали себя уверенно, профессиональные хореографы муниципальных учреждений культуры проведут бесплатные мастер-классы по вальсу. Занятия пройдут 10 и 17 апреля в 19.00 в парке культуры и отдыха имени И. Якутова, на площади перед ДК «Моторостроитель», у Городского культурно-досугового центра, у Городского дворца культуры, в парке Победы, на территории АРТ-Квадрата.