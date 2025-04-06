Глава Самары встретился с жителями Куйбышевского района

Также горожане обратились по поводу снова двух пустых домов на улице Главной. Некоторые жильцы еще не расселены из аварийного здания. По словам мэра, работа в данном будет продолжена. Кроме того, на встрече обсудили застройку нового микрорайона в границах улиц Белорусской и Флотской.