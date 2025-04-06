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Глава Самары встретился с жителями Куйбышевского района

В Самаре обсудили ремонт дорог и проездов.

Источник: Иван Носков

Глава Самары Иван Носков провел встречу с жителями Куйбышевского района. В областной столице в план ремонта дорог включили еще 5 км и три тротуара, сообщил мэр на своей странице.

— По итогам всех «дорожных» вопросов поручил коллегам составить план капремонта дорог в районе и синхронизировать его с работами ресурсоснабжающих компаний, — отметил Иван Носков.

Также горожане обратились по поводу снова двух пустых домов на улице Главной. Некоторые жильцы еще не расселены из аварийного здания. По словам мэра, работа в данном будет продолжена. Кроме того, на встрече обсудили застройку нового микрорайона в границах улиц Белорусской и Флотской.