«Подросток нашел мину в высохшем пруду у дома, принес во двор, разобрал, детонатор взорвался в руке». СК выясняет обстоятельства взрыва боеприпаса в Брестском районе, где погиб мальчик

Следствие продолжает выяснять обстоятельства взрыва боеприпаса во дворе частного дома в агрогородке Страдечь Брестского района, где 4 апреля пострадала семья. Один подросток погиб, его дед и брат — в больнице (подробнее об этой трагедии здесь).
Следственный комитет установил, что погибший подросток нашел минометную мину на территории высохшего пруда, расположенного в нескольких сотнях метров от дома. Он перенес мину во двор и разобрал.
«По основной версии следствия, 4 апреля произошла детонация взрывателя, который мальчик держал в руках», — отметили в СК.
Предположительно, мина находилась в пруду с советских времен или даже раньше, со времен Великой Отечественной войны. Окончательные выводы будут сделаны позже после проведения экспертных исследований.
СК отметил, что специалисты тщательно осмотрели территорию высохшего пруда и никаких других взрывоопасных предметов там не обнаружили.
Расследование этого уголовного дела продолжается.
Мы писали о драмах жизни и удары судьбы актера Владимира Заманского из «Проверки на дорогах», который освобождал Беларусь и воевал под Оршей: «Нас подобрали — и в госпиталь полевой» (здесь подробнее).