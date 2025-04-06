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В Крыму ожидают запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией

Поток белорусских туристов в Крым в прошлом году составил более 100 тысяч.

В Крыму ожидают запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, об этом «Крым 24» сообщил председатель совета региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

По его словам, поток белорусских туристов в Крым в прошлом году составил более 100 тысяч. И увеличить поток туристов можно, запустив прямое железнодорожное сообщение. Сейчас вопрос находится на согласовании у белорусской стороны.

Роман Чегринец подчеркнул, что все вопросы, касающиеся политических согласований завершены, остались только экономические.