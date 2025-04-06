«Нуждается в медицинской помощи!»: идет розыск пропавшего 24-летнего жителя Башкирии

Как сообщают волонтеры, местонахождение парня неизвестно уже пять дней: 1 апреля он ушел из дома в селе Сосновка Белорецкого района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был предположительно одет в темную куртку, черную футболку, темные спортивные штаны и галоши.