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«Нуждается в медицинской помощи!»: идет розыск пропавшего 24-летнего жителя Башкирии

В Башкирии разыскивают нуждающегося в медпомощи 24-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 24-летнего Никиту Швецкова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение парня неизвестно уже пять дней: 1 апреля он ушел из дома в селе Сосновка Белорецкого района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был предположительно одет в темную куртку, черную футболку, темные спортивные штаны и галоши.

— Нуждается в медицинской помощи! — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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