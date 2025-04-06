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В Уфе возобновили строительство Воскресенского собора

В Уфе через много лет возобновили строительство Воскресенского собора.

Источник: Соцсети Антона Тарасова

Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Октябрьского района столицы Башкирии Антон Тарасов.

По его словам, возобновить строительство стало возможно благодаря поддержке главы республики Радия Хабирова и благотворительному фонду, попечительский совет которого возглавляет его супруга Каринэ Хабирова.

Полтора месяца рабочие возводили строительные леса, а сейчас подготавливают стены к штукатурке.

— Объем работ предстоит значительный — необходимо отштукатурить около 15 тысяч квадратных метров, — отметил Антон Тарасов. — Параллельно они завершают монтаж системы электроснабжения.

Чиновник добавил, что в этом году православные уфимцы не смогут попасть в основное помещение собора во время Пасхи. Богослужение пройдет в отдельном помещении собора — приделе Казанской иконы Божией Матери. Оно вместит в себя около 120 человек.