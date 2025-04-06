Украинский беспилотник атаковал энергообъект в Ростовской области

Ранее стало известно, что в ночь на 6 апреля в Ростовской области ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов. БПЛА сбили в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах, а также в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, пострадавших нет.