В прокат вышел фильм Романа Михайлова «Жар-птица»

Шестой (он же седьмой) полный метр Михайлова создавался вокруг «Жар-птицы». Это мокьюментари про группу молодых актеров (Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев), которая прилетает в Индию играть в новом фильме Романа Михайлова (Роман Михайлов), но проект стремительно расползается и мутирует — и в итоге принимается писать и снимать сам себя. В сумме из дилогии получается тайный близнец «Аноры» Шона Бейкера: в «Жар-птице» Эйдельштейн ужасно говорит по-английски, а в «Надо снимать фильмы о любви» — крутит шашни с секс-работницей и вынуждает всех себя искать. ~Но на необитаемый остров с собой хочется взять именно вторую картину: каким-то образом из нее сложилось более чувственное любовное письмо кинематографу, чем из «Отпуска в октябре», более красочный портрет древнего Варанаси, чем из «Жар-птицы», и в целом наиболее гуманистическое высказывание из всех семи попыток.~ Это чистая правда — надо снимать фильмы о любви. Тогда у нас, возможно, будет какой-то шанс.