Возобновилось строительство уфимского Воскресенского собора

В ходе рабочей встречи с настоятелем храма Михаилом Поликаровским и представителями подрядной организации были согласованы детали предстоящих работ. За последние полтора месяца строители возвели необходимые леса, а сейчас приступают к штукатурным работам на площади около 15 тысяч квадратных метров. Параллельно подходит к концу монтаж системы электроснабжения.