Возобновилось строительство уфимского Воскресенского собора

В Уфе после многолетнего перерыва возобновилось строительство Воскресенского собора. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
По словам чиновника, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке благотворительного фонда, а также главы Башкирии Радия Хабирова и его супруги Каринэ Хабировой, возглавляющей попечительский совет фонда.
В ходе рабочей встречи с настоятелем храма Михаилом Поликаровским и представителями подрядной организации были согласованы детали предстоящих работ. За последние полтора месяца строители возвели необходимые леса, а сейчас приступают к штукатурным работам на площади около 15 тысяч квадратных метров. Параллельно подходит к концу монтаж системы электроснабжения.
Тарасов сообщил, что из-за строительных работ главное помещение собора будет закрыто для прихожан во время предстоящей Пасхи. Богослужения проведут в приделе Казанской иконы Божией Матери, который может вместить до 120 человек.
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