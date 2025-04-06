На Южном Урале усилен контроль за гидросооружениями на ряде рек

Министерством экологии Челябинской области принято решение об усилении контроля за сооружениями на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань.
В целом же, как сообщается пресс-службой ведомства, на большинстве рек Челябинской области сошёл лёд. На части водоёмов ещё остаются ледяные поля, возле берегов.
В минэкологии отмечают, что вся ситуация с прохождением весеннего половодья на Южном Урале регулируется в штатном режиме. Однако, в связи с надвигающимися на регион осадками на ряде рек ожидается повышением уровня воды.