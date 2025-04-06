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В Самаре закроют движение в Промышленном районе из-за подключения дома к водоснабжению

Движение транспорта будет временно ограничено в Промышленном районе Самары на перекрестке улиц Теннисной и Краснодонской с 6:00 7 апреля до 23:59 (MSK+1) 15 мая. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

Движение ограничат для безопасности во время строительно-монтажных работ в указанном районе. На участке будут подключать объект жилой застройки к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод. Чиновники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут и объезжать участок.