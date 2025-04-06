74-летнюю жительницу Башкирии, которой необходима помощь медиков, не могут отыскать уже второй день

В Башкирии разыскивают 74-летнюю Фатиму Газиеву (Давлетшину). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, вчера, 5 апреля, женщина ушла из дома в поселке Приютово Белебеевского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и светло-голубые глаза. Была одета в серый плащ, бирюзовый халат, черные кожаные сапоги и розовую шапку.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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