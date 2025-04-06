74-летнюю жительницу Башкирии, которой необходима помощь медиков, не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, вчера, 5 апреля, женщина ушла из дома в поселке Приютово Белебеевского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и светло-голубые глаза. Была одета в серый плащ, бирюзовый халат, черные кожаные сапоги и розовую шапку.