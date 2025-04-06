Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве

«В период с 2 часов 6 апреля до 9 часов 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9 часов до 23 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.