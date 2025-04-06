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Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Снег в Москве продолжит идти до позднего вечера понедельника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России.

«В период с 2 часов 6 апреля до 9 часов 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9 часов до 23 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в течение этих периодов местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова.