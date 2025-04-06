Заморозки до −4 градусов ожидаются в Ростовской области с 8 по 11 апреля

В Ростовской области ожидаются заморозки до −4 градусов. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.
— Ночью и утром 8 апреля по западу, 9, 10 и 11 апреля местами по региону возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −4 градусов, — говорится на сайте ведомства.
В указанный период возможно влияние на сельскохозяйственные культуры. Также из-за похолодания жителям Дона рекомендуют быть осторожными на улице. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».
Напомним, ранее донские синоптики пообещали перепады температур и резкую смену погоды в течение апреля.