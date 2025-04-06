Миронов поздравил Симоньян с юбилеем

«Сердечно поздравляю главреда канала! Помните крылатую фразу Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества — ум, красоту, обаяние, человечность. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу», — написал Миронов.