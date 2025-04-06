Миронов поздравил Симоньян с юбилеем

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и достоинство, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале, поздравляя Симоньян с Днём Рождения.
«Сердечно поздравляю главреда канала! Помните крылатую фразу Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества — ум, красоту, обаяние, человечность. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу», — написал Миронов.
Он пожелал Симоньян здоровья, счастья и новых свершений.
Кроме того, Миронов поздравил весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня основания, отметив, что миллионы людей по всему миру смотрят его, а также он защищает интересы России на информационной передовой, рассказывает правду о ней и мировых событиях.
«Желаю профессионалам RT еще долгих лет успешной работы на информационном фронте», — добавил лидер партии.