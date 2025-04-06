«Салават Юлаев» уступил в матче с «Сибирью» со счетом 5:2

Сегодня, 6 апреля, в Новосибирске «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» со счетом 5:2 в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Энди Андреофф (забросил шайбу в ворота соперников на 27 минуте матча), Иван Климович (27 и 48), Валентин Пьянов (31) и Тревор Мерфи (39). За команду гостей отличились Шелдон Ремпал (16) и Петр Хохряков (28).
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра в столице Башкирии. Команда в седьмой раз подряд схлестнется с «Сибирью» за право выхода во второй раунд плей-офф. Напомним, что игры продолжаются до четырех побед — на счету «уфимцев» их три, у «сибиряков» — тоже.
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