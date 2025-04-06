«Салават Юлаев» уступил в матче с «Сибирью» со счетом 5:2

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра в столице Башкирии. Команда в седьмой раз подряд схлестнется с «Сибирью» за право выхода во второй раунд плей-офф. Напомним, что игры продолжаются до четырех побед — на счету «уфимцев» их три, у «сибиряков» — тоже.