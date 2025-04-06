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На Большой Садовой в Ростове откачали воду из подземного перехода

Воду из подземного перехода в центре Ростова откачали после порыва.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону откачали воду из подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Нахичеванского. Об этом 6 апреля сообщили городские власти.

— Вода из туннельной части откачана. Жители города могут спокойно передвигаться, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, 5 апреля подземный переход подтопило из-за порыва коммуникаций. Сразу же после этого начали ремонт.

Напомним, похожая ситуация была в марте 2025 года в переходе на площади Карла Маркса. Тогда из-за перепада температур произошло замыкание насоса.