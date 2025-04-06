В Волгограде мэрия задумалась о продлении автобуса № 85

— Когда к нам только запускалось автобусное сообщение, ещё не было введено в строй такое количество домов. За минувшие годы микрорайон прилично подрос. С новыми МКД появились новые остановки. В этом плане у нас намного проще. Застройщик заранее предусмотрел и строительство дорог, и обустройство остановочных карманов, даже остановочные павильоны давно стоят, дожидаясь своего часа, а транспорт почему-то до сих сюда не запустят, — рассказала журналистам одна из местных жительниц.