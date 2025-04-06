Белстат назвал топ-5 стран, чьи граждане приезжают в Беларусь лечиться

По словам специалиста, выручка от экспорта лечебно-оздоровительных услуг в 2024 году составила более 400 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в 2023 и почти вдвое больше, чем в 2019. Большой вклад в это внесли и белорусские санатории.