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Белстат назвал топ-5 стран, чьи граждане приезжают в Беларусь лечиться

Белстат опубликовал статистику по медицинскому туризму за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Белстат дал статистику о жителях пяти стран, которые чаще всего приезжают на лечение в Беларусь. В 2024 году это были жители России, Казахстана, Латвии, Сербии и Китая. Всего же в клиниках Беларуси оказывали помощь гражданам из 157 стран.

В интервью sb.by завсектором социальных и потребительских услуг отдела экономики сферы услуг Института экономики НАН Беларуси Елена Милашевич отметила, что в 2024 году в Беларусь приезжали за медицинской помощью более 160 тысяч иностранных пациентов.

«60% от количества пациентов приходится на страны СНГ», — отметила специалист.

Но едут и из дальнего зарубежья. Не последнюю роль в популярности белорусской медицины играет профессионализм медиков и конкурентоспособная цена лечения.

Елена Милашевич отметила, что наиболее востребованы у иностранцев трансплантология, онкология, кардиохирургия, пластическая хирургия, акушерство, гинекология, травматология.

По словам специалиста, выручка от экспорта лечебно-оздоровительных услуг в 2024 году составила более 400 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в 2023 и почти вдвое больше, чем в 2019. Большой вклад в это внесли и белорусские санатории.

Кстати, оперирующие офтальмологи из Беларуси развеяли пять мифов о катаракте: «При глаукоме и катаракте проводятся две операции за раз» (здесь подробнее).

Мы писали, что можно и нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, когда говорят «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» (подробности все здесь).