В Иркутской области шесть районов пострадали от урагана

— По отдельным объектам поручил составить план дальнейших действий. К примеру, это касается организации обучения 9 младшеклассников чеховской школы. Ребята занимались в одном из зданий образовательной организации, которое уничтожил огонь. Уроки решено проводить в основном здании. Всего в школе будут учиться более 30 детей в одну смену при соблюдении санитарных норм, — поделился глава региона.