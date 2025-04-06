В Иркутской области шесть районов пострадали от урагана

После мощного стихийного бедствия главы шести наиболее пострадавших муниципалитетов отчитались о проделанной работе. В Чунском округе и Тайшетском районе восстановительные работы идут полным ходом — жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Об этом после заседания КЧС сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— По отдельным объектам поручил составить план дальнейших действий. К примеру, это касается организации обучения 9 младшеклассников чеховской школы. Ребята занимались в одном из зданий образовательной организации, которое уничтожил огонь. Уроки решено проводить в основном здании. Всего в школе будут учиться более 30 детей в одну смену при соблюдении санитарных норм, — поделился глава региона.
К сентябрю обещают построить модульный пищеблок, а минстрой готовит документы для капитального ремонта. Параллельно решается проблема с водоснабжением в Нижнеудинском районе, где аварийная водонапорная башня оставила без воды техникум и поселок Подгорный. Пока организован подвоз воды, но объект планируют восстановить в ближайшее время.
Специалисты продолжают выяснять причины многочисленных возгораний. По предварительным данным, часть пожаров возникла из-за замыкания в электросетях. На месте работают представители МЧС и областного правительства.
Все пострадавшие, оставшиеся без крова, получили необходимую помощь. Большинство из них — пожилые люди, которых временно разместили у родственников. Соцзащита разрабатывает дополнительные меры поддержки.