В Янауле столкнулись мопед и электросамокат, которыми управляли дети

Вчера днем, 5 апреля, в башкирском городе Янаул произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
На улице Азина 14-летний подросток за рулем мопеда сбил 9-летнего мальчика, переезжавшего дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. К счастью, ни тот, ни другой ребенок никак не пострадали.
Сотрудники дорожной полиции составили административный материал на мать подростка по статье за передачу управления транспортом лицу, не имеющему на это права. Штраф по данной статье составляет 30 тысяч рублей.
Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних рассмотрят вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Мопед отправили на штрафстоянку.
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