«Торжественный марш, Парк науки и световое шоу»: программа празднования 35-летия Музея Мирового океана

В субботу, 12 апреля, Музею Мирового океана в Калининграде исполнится 35 лет. По случаю праздничной даты в культурном учреждении подготовили специальную программу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе музея.
«В год 35-летия Музея Мирового океана на набережной Петра Великого состоится, пожалуй, самое значительное событие в его биографии — посетителей примет экспозиционно-образовательный центр “Планета Океан” — всеобъемлющий музейный центр, сохраняющий и представляющий знание об океане. На данный момент в новом корпусе специалисты продолжают пусконаладочные работы. Однако 12 апреля, в день рождения Музея Мирового океана, для калининградцев и гостей города будет презентован Парк науки и карта Балтийского моря, которые расположились на набережной рядом с новым корпусом», — рассказали в ММО.
В этот день по Набережной исторического флота торжественным маршем пройдёт духовой оркестр Дважды Краснознамённого Балтийского флота. На сцене «под волной» экспозиционного корпуса «Планета Океан» прозвучат музыкальные номера, состоятся выступления творческих коллективов.
День рождения музея совпадает со знаменательной датой в истории страны — первым полётом человека в космос. К этому событию приурочены тематические лекции: «Хроники космической гавани», «Космический флот Советского Союза — из глубин океана в бездны космоса». В конце праздника покажут световое шоу на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев».
Подробная программа:
Конгресс-холл (Главный корпус, набережная Петра Великого, 1).
12:00 — «Космический флот Советского Союза — из глубин океана в бездны космоса». Лектор — Алексей Лесин, исторический консультант «Леста Игры», автор книги «Легенды истории. Линкоры».
13:00 — «Книга как начало любви к флоту». Лектор — Ася Дзедич, главный редактор книг «Легенды истории».
14:00 — «Ангола глазами калининградца». Лектор — Михаил Урюпин, полковник, кандидат военных наук, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) БВВМУ им. Ф. Ф. Ушакова.
Вход свободный.
НИС «Космонавт Виктор Пацаев».
11:00 — «Хроники космической гавани». Лектор — Александр Бурмистров, журналист, краевед, писатель. (Видеосалон НИС «КВП»).
Световое шоу на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев».
Набережная исторического флота.
Торжественный марш духового оркестра Дважды Краснознамённого Балтийского флота и гостей праздника.
«Под волной». Сцена у экспозиционно-образоательного центра «Планета Океан».
Музыкальная программа. Выступления творческих коллективов.
В программе возможны изменения!
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