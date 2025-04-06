«Торжественный марш, Парк науки и световое шоу»: программа празднования 35-летия Музея Мирового океана

«В год 35-летия Музея Мирового океана на набережной Петра Великого состоится, пожалуй, самое значительное событие в его биографии — посетителей примет экспозиционно-образовательный центр “Планета Океан” — всеобъемлющий музейный центр, сохраняющий и представляющий знание об океане. На данный момент в новом корпусе специалисты продолжают пусконаладочные работы. Однако 12 апреля, в день рождения Музея Мирового океана, для калининградцев и гостей города будет презентован Парк науки и карта Балтийского моря, которые расположились на набережной рядом с новым корпусом», — рассказали в ММО.