Мэр Воронежа проверил работы на Петровской набережной

Он проверил завершение работ по благоустройству второй очереди, подводу коммуникаций для третьей очереди и подготовку фан-зоны, которая открылась 5 апреля.
Работы на участке набережной от Чернышевского до Пятницкого продвигаются по графику: основная часть завершена, осталось установить колодцы, после чего движение будет открыто. Точная дата открытия будет названа на следующей неделе.
Также планируется объявить торги на дополнительные работы по второй очереди, которые включают озеленение, установку навигации и туалета возле детской площадки. Петрин отметил важность поддержания чистоты на набережной и установки дополнительных скамеек.
Монтаж детского оборудования на первой очереди завершится к майским праздникам, а благоустройство будет продолжаться с учетом пожеланий горожан.
Кроме того, мэр ответил на несколько вопросов: работы на набережной не мешают посетителям, освещение второй очереди будет завершено до 1 мая, а ливневку переделывают, чтобы избежать подтоплений.