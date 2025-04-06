Водитель, который в Башкирии погубил в ДТП пешехода и уехал, задержан

— Управляя транспортным средством Lada Granta, ехал со стороны Магнитогорска в село Целинный. Увидел препятствие в метрах 50−100. Подъехал к нему ближе, не успев оттормозиться, понял, что совершил наезд на лежачего человека. Испугавшись, уехал с места ДТП, и потом вернулся, чтобы узнать состояние человека — жив или нет. Вызвали полицию, — рассказал молодой человек.