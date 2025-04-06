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Водитель, который в Башкирии погубил в ДТП пешехода и уехал, задержан

В Башкирии задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии задержали водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась сегодня ночью, 6 апреля, на 38 километре дороги Давлетово-Альмухаметово произошло смертельное ДТП. Неизвестный водитель сбил 50-летнего мужчину и покинул место происшествия. Пешеход скончался от полученных травм на месте.

В ходе организованного розыска водитель был установлен. Им оказался 23-летний житель Абзелиловского района.

— Управляя транспортным средством Lada Granta, ехал со стороны Магнитогорска в село Целинный. Увидел препятствие в метрах 50−100. Подъехал к нему ближе, не успев оттормозиться, понял, что совершил наезд на лежачего человека. Испугавшись, уехал с места ДТП, и потом вернулся, чтобы узнать состояние человека — жив или нет. Вызвали полицию, — рассказал молодой человек.

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