В Краснодаре на три месяца закроют перекресток улиц Старокубанской и Новой

В Краснодаре с 20 апреля на три месяца ограничат движение транспорта на пересечении улиц Старокубанской и Новой. Решение принято из-за строительства новой дороги от ул. Новой до Воронежской, включая подъезд к школе-интернату для одаренных детей «Наследие», сообщает пресс-служба мэрии.