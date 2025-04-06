В Краснодаре на три месяца закроют перекресток улиц Старокубанской и Новой

Объезд закрытого перекрестка будет организован через улицы: Свободную, Бургасскую, Димитрова и Айвазовского. Для обеспечения безопасности дорожного движения на подъездах к закрытому участку и прилегающих территориях установят дополнительные дорожные знаки и информационные таблички о возможностях проезда.
Строительство дороги проходит по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Планируемая дата завершения работ — конец октября 2025 года.