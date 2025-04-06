В Волжском на фоне похолодания объявили об отключении горячей воды

Отметим, ранее редакция сообщала о надвигающемся на регион похолодании. По расчётам синоптиков, оно достигнет максимума как раз 8 апреля. Среднесрочные прогнозы также не оптимистичны, промозглая погода задержится в области как минимум до середины месяца.